'Chofis' López no cierra las puertas y plantea regresar a Chivas

Las bajas en Chivas continúan, pero algunos jugadores se platean regresar en un futuro, como Javier Eduardo López, quien no le cierra las puertas a un posible retorno.

En entrevista con TUDN, la ‘Chofis’ López aseguró que es un buen momento para un cambio.

“Chivas es mi primer equipo y nunca me imaginé que pudiera salir de aquí. Siempre es bueno un cambio y este cambio ya me tocaba a mí, ya me toca. Creo que desde hace tiempo tuve que haberlo tomado. Estoy a buena edad y buen tiempo de hacer ese cambio y que me vaya muy bien”.

Mientras que el atacante rojiblanco señala que se va contento después de lo conseguido en su primera etapa en Guadalajara.

“Me voy contento de acá, obviamente no me gustaría haberme ido así pero no pasa nada, hay que ver el lado bueno. Se consiguieron muchas cosas buenas y que digan lo que digan, títulos son títulos y yo estuve ahí. Anoté varios goles y me voy tranquilo”, dijo López.

Por último habló sobre un posible retorno en un futuro indeterminado.

“Nunca digo que no (volver a Chivas), estoy muy agradecido con el club, con toda la gente del club y ojalá y si no, no tengo ningún problema, siempre hay que ir por todo lo bueno", finalizó.

Javier Eduardo López se une a José Juan Vázquez, Jesús Angulo y Dieter Villalpando como las primeras bajas de las Chivas.

