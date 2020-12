Blindan Estadio León para evitar aglomeraciones durante final ante Pumas

El gobierno municipal de León anunció que serán desplegados 900 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León para blindar el Estadio León y vigilar que no se generen aglomeraciones durante la final del torneo Guard1anes 2020 ante los Pumas.

Además de los agentes de la SSPL, que comprenden Policía, Tránsito, Protección Civil, Bomberos y jueces cívicos; también participarán las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional.

La principal vialidad de León fue cerrada en una extensión de 3.3 kilómetros. / Cristina Muñoz

En las inmediaciones del Nou Camp serán colocadas vallas para controlar el acceso de los aficionados esmeraldas que acudan a apoyar al equipo. Se instalarán filtros sanitarios y se aplicarán sanitizaciones. En un perímetro de más de 3 kilómetros a la redonda del Estadio se aplicarán cierres de las principales vialidades.

El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, destacó que no se trata de un operativo de seguridad, sino sanitario, por tanto puntualizó que aunque no se trata de una invitación a que la afición del Club León vaya, se estará controlando el acceso.

En vialidades aledañas a los bulevares cerrados se reporta tráfico pesado. / Cristina Muñoz

Adelantó que a quienes no usen cubrebocas no se les permitirá el acceso, de negarse a portarlo serán detenidos y se les aplicarán multas que van desde los 500 hasta los 8 mil pesos.

“No es un operativo de seguridad, estamos apoyando a salud. Van a haber acceso, van a haber filtros pero finalmente son por salud. Quien quiera venir al estadio, que no es una invitación, tiene que acatar las instrucciones de salud. Va haber personal sanitizando (…) El ciudadano que no traiga cubrebocas que mejor evite llegar, no se le va a permitir el acceso a ninguna persona no traiga cubrebocas y no acate la instrucción va a ser detenido”, declaró Bravo Arrona.

El funcionario evitó detallar los puntos de acceso y el despliegue puntual de agentes de seguridad por motivos de operatividad y para no alentar a la afición a que asista.

@vialidad_leon las líneas troncales 1, 4 y 7, harán un corrido provisional por el cierre de circulación. Desde las 3 de la tarde se encuentran cerrados los paraderos bugambilias, poliforum, central camionera y zona piel. La línea 8 tiene suspendido el servicio #quedateencasa pic.twitter.com/0rsjr8f8ZR — Cristina Muñoz (@cristina_foto) December 13, 2020

Cierres en vialidades

La Dirección de Movilidad de León informó que a partir de las 15:00 horas, las líneas troncales 1, 4 y 7 realizarán un recorrido provisional. A partir de la hora mencionada permanecerá cerrado el bulevar Adolfo López Mateos en el tramo que comprende entre Malecón del Río y bulevar Pradera en ambos sentidos de la vialidad.

Se desplegarán 900 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública para contener a la afición. / Cristina Muñoz

Los paraderos Bugambilias, Polifórum, Central Camionera, Zona Piel y Trigo permanecerán cerrados y la Línea 08 dejará de brindar servicio en el horario marcado. Por su parte, se comunica que la Línea 06 operará de manera normal

Línea 07: Los autobuses que vienen circulando sobre bulevar Adolfo López Mateos, en el cruce con Malecón del Río doblarán hacia la izquierda, para posteriormente circular hacia la derecha sobre bulevar La Luz. Seguirán su camino y después se desviarán hacia la izquierda sobre bulevar Francisco Villa para continuar su recorrido hacia la Estación Maravillas.

Sentido Oriente – Poniente (de Silao hacia León). Líneas 1 y 4: Los autobuses que vienen circulando sobre bulevar Adolfo López Mateos, en el cruce con la avenida Barrio de Guadalupe doblarán hacia la derecha para posteriormente tomar a la izquierda el bulevar La Luz. Después se desvían hacia la derecha en bulevar Vasco de Quiroga y se incorporan a la calle Héroes de la Independencia. Continuarán su camino hasta el Malecón del Río para luego incorporarse a su recorrido normal en el bulevar Adolfo López Mateos con destino hacia la Estación San Jerónimo y Estación San Juan Bosco.

Línea 7: Los autobuses que vienen circulando sobre bulevar Francisco Villa, en el cruce con bulevar La Luz se desviarán hacia la derecha hasta el cruce con bulevar Vasco de Quiroga. Ahí doblarán hacia la derecha y luego a la izquierda por la calle Héroes de la Independencia. Continuarán su camino hasta el Malecón del Río para luego incorporarse a su recorrido normal en el bulevar Adolfo López Mateos con destino hacia la Estación Timoteo Lozano.