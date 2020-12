Barcelona vs. PSG, el duelo más atractivo de los octavos de final de la Champions League

Los 16 clubes clasificados a la ronda de octavos de final en la UEFA Champions League conocieron este lunes su destino en el certamen continental tras el sorteo que dejó entrenamientos bastante atractivos, entre los que principalmente se destacan el duelo entre el Barcelona de Lionel Messi ante el PSG de Neymar.

Este duelo revivirá la rivalidad que en el pasado reciente se ha fortalecido, sobre todo después de aquella histórica remontada por parte del Barcelona en el Camp Nou, duelo en el que el conjunto culé logró reponerse de un 4-0 en contra y comandados por Messi y Neymar, quien ahora viste los colores del Paris Saint Germain, el conjunto culé terminó por imponerse 6-1 ante el entonces equipo dirigido por Unai Emory.

Otro de los duelos atractivos que dejó el sorteo de la Champions League, es el que protagonizarán el Atlético de Madrid de Héctor Herrera ante el Chelsea, equipo que en la presente campaña se ha convertido en una de las revelaciones del certamen y que debido a su millonaria inversión se perfila como uno de los favoritos para hacerse de la orejona.

Mientras que el equipo de Jesús ‘Tecatito’ Corona, el Porto tendrá una difícil prueba ante la Juventus, equipo que de la mano de Cristiano Ronaldo buscará dejar atrás la eliminación de la edición anterior a manos del Lyon para nuevamente soñar con estar en la final del próximo 29 de mayo en Turquía.

El actual campeón del certamen, el Bayern Múnich buscará mantener intactas sus ilusiones del bicampeonato ante una Lazio que llega inspirada tras una gran fase de grupos y ser una de las principales revelaciones en esta edición del torneo.

Por otra parte el Real Madrid de Zinedine Zidane se medirá ante el Atalanta, equipo que la temporada pasada dio la sorpresa a nivel europeo y que en esta edición buscará consolidarse dejando fuera al máximo ganador en la historia de la Champions League.

Los partidos de ida de los octavos de final están programados para el 16, 17, 23 y 24 de febrero, mientras que las llaves de vuelta se disputarán los días 9,10,16 y 17 de marzo de 2021.

Borussia Mönchengladbach vs Manchester City

Lazio vs Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs Chelsea

Leipzig vs Liverpool

Porto vs Juventus

Barcelona vs PSG

Sevilla vs Borussia Dortmund

Atalanta vs Real Madrid

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for? 🤩#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020