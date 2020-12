El Dream Team histórico de France Football

La revista France Football dio a conocer su Balón de Oro Dream Team en el que se encuentran Diego Maradona, Lionel Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo. Los 11 mejores jugadores de la historia del futbol fueron elegidos por 140 periodistas.

En la portería fue elegido el ruso Lev Yashin, mejor conocido como la Araña negra. La defensa está integrada por el brasileño Cafú, como lateral derecho; el alemán Franz Beckenbauer, como central; y el italiano Paolo Maldini en la lateral izquierda.

En el centro del campo están como mediocampistas defensivos el español Xavi Hernández y el alemán Lothar Mattäus; mientras que amo mediocampistas ofensivos fueron elegidos Diego Armando Maradona y Pelé.

En el ataque encontramos a Lionel Messi como mejor delantero por derecha; a Cristiano Ronaldo, mejor delantero por izquierda; y a Ronaldo Nazario como delantero centro.

De igual forma compartieron los dos equipos que se armaron con los jugadores que no alcanzaron a entrar al Dream Team. Entre los jugadores que se pueden encontrar en ellos están Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Andrés Iniesta, Gianluigi Buffon, Marco van Basten, Michel Platini y Sergio Ramos.

…and the third team squad of our best players of all time !#BOdreamteam pic.twitter.com/9wNUHEcdhy

— France Football (@francefootball) December 14, 2020