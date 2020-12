Petr Cech vuelve a jugar a más de un año de su retiro

El histórico portero checo, Petr Cech, se volvió a poner los guantes para disputar y salió del retiro para participar en un partido del Chelsea Sub-23.

Cech se retiró con el Arsenal en el 2019 y ahora se desempaña como director deportivo de los blues; sin embargo, el técnico Frank Lampard decidió incluirlo en la lista para disputar la Premier League, debido a la situación que se está viviendo con la pandemia del coronavirus.

Roban casa del director financiero de Cruz Azul

Cristiano Ronaldo: "¿quién dijo que los hombres no lloran? todos tenemos sentimientos"

Ante la posibilidad de que pueda tener actividad con el primer equipo, el guardameta disputó su primer partido en más de un año, ante el Tottenham Hostpur.

Petr sufrió en un principio ya que cometió un error en la primera anotación de los Spurs y recibió otra anotación; pero al final el Chelsea se impuso 3-2.

Dane Scarlett scored on Petr Cech today.

Fun fact:

Scarlett wasn’t even alive when Chelsea initially signed with Chelsea. pic.twitter.com/2NxwrwnjmQ

— Back Again With Troopz Podcast (@backagain) December 14, 2020