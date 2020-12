AlphaTauri confirma a Yuki Tsunoda como su piloto para 2021

El equipo AlphaTauri confirmó este miércoles al joven piloto japonés Yuki Tsunoda, el 'rookie' de la temporada 2020 en la Fórmula 2, como el nuevo compañero del francés Pierre Gasly para la próxima campaña en el Mundial de Fórmula 1.

Tsunoda, de 20 años, forma parte tanto del Red Bull Junior Team como del Programa de Jóvenes Pilotos de Honda y en esta recién concluida temporada finalizó tercera en la F-2, lo que le permitió clasificarse para obtener la Súper Licencia para la F-1-

El asiático ganó en 2018 el Campeonato Japonés de Fórmula 4 y dio el salto a Europa en 2019 para competir en la el Mundial de Fórmula 3, donde finalizó noveno, con tres podios y una victoria. Este año, con el equipo Carlin, subió en siete ocasiones al cajón y este martes ya rodó con el monoplaza del equipo de Franz Tost en el test de Abu Dabi. Su llegada provoca que Japón vuelve a tener un piloto en la parrilla mundialista, algo que no sucedía desde el Gran Premio de Abu Dabi de 2014 con Kamui Kobayashi.

"Red Bull ha estado siguiendo la carrera de Yuki durante un tiempo y estoy seguro de que será un gran activo para nuestro equipo. Al verle en la Fórmula 2 este año, ha demostrado la combinación correcta de agresividad en las carreras y buena comprensión técnica", admitió Franz Tost en un comunicado de AlphaTauri.

JAPAN BACK ON THE GRID! 🇯🇵 @yukitsunoda07 joins Scuderia AlphaTauri for the 2021 @f1 season! 👊 pic.twitter.com/RKzntSQWyZ

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 16, 2020