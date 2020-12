Nueva imagen de Lola Bunny de Space Jam 2 causa polémica

Una nueva polémica surgió en redes sociales, esta vez luego de que se filtrara la imagen de la conejita Lola Bunny la cual volverá a aparecer en la secuela de Space Jam que será protagonizada por LeBron James.

Y es que luego de haberla visto por primera vez en 1996 al lado de Michael Jordan, la caricatura dividió opiniones pese a que sufrió algunos cambios con respecto a la primera.

Esta vez aparece enfundada en el nuevo uniforme de la Tune Squad y con una manga negra en al brazo derecho. Ahora el jersey le cubre todo el cuerpo pues en la primera era tipo ombliguera y según algunos de los comentarios, la hicieron menos sexy. Estos son algunos de ellos?

A mí lo que me molesta no es si sexualizan o no un dibujo animado, sino el hecho de que Lola Bunny se ve mejor dibujada hace 25 años que ahora 😤

¿Neta que en todo este tiempo la calidad del dibujo ha bajado tanto y no lo hemos notado? pic.twitter.com/evW9rwPt3q

— The Imaginary Boy (@Axel_MosesHn) December 16, 2020