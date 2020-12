'Si tuviera oportunidad, lo mataría en el ring', Golovkin sobre De la Hoya

El kazajo Gennady Golovkin respondió a las declaraciones del promotor Oscar de la Hoya en el sentido de que en un posible regreso a los cuadriláteros, sería muy fácil derrotar a GGG.

"¿Sabes lo fácil que sería GGG para mí? Oh, Dios mío. Siempre hice un buen tiro y siempre destrocé a peleadores como él. En mi mente sería así de fácil", aseguró De la Hoya al sitio web Boxing Scene.

"Ya conoces a Oscar, sabes lo sucia que tiene la boca. Todo lo que involucra a Gennady Golovkin para él es una pesadilla. Él puede decir lo que sea. Pero déjeme decirlo de esta manera: si tuviera la oportunidad de matar legalmente a una persona en el ring, podría aprovecharla", declaró Golovkin a la agencia AFP.

Golovkin se está preparando para una defensa obligatoria de su título contra el invicto polaco Kamil Szeremeta en Florida este viernes.

Sobre una tercera pelea ante el mexicano Saúl Álvarez, el kazajo dijo que ve pocas posibilidades porque ya está cansado de pedir la oportunidad.

"No pienso en esto porque estoy cansado de pensar en eso. Han pasado más de dos años que hemos estado lanzando esto. No es mi culpa que esta pelea no haya tenido lugar. Actualmente, es demasiado pronto para decirlo, pero existe la posibilidad de que esta pelea nunca suceda", puntualizó.

