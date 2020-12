Son Heung-Min gana el Premio Puskas a mejor gol del año

El surcoreano Son Heung-Min fue el ganador del Premio Puskas, que se entregó la gala de la FIFA The Best, a mejor gol del 2020.

El 7 de diciembre de 2019, el Tottenham enfrentaba al Burnley y Son tomó el balón tomó el balón cerca de su portería y emprendió una carrera hacia el arco rival, mientras eludía a siete jugadores, para definir ante la salida del portero rival.

"En cuanto recibo la pelota intenté pasársela a un compañero, pero como no encontré a ninguno desmarcado empecé a regatear y acabé delante del portero después de una gran carrera y disparé”, declaró durante la ceremonia a través de una videollamada.

The 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥 of the #Puskas Award 2020…

🔥 𝗛𝗘𝗨𝗡𝗚-𝗠𝗜𝗡 𝗦𝗢𝗡 🔥#FIFAFootballAwards ⚪️ #TheBest pic.twitter.com/3hOpgUSE9h

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 17, 2020