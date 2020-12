Hijo de Wayne Rooney firma con el Manchester United

Manchester United tiene un nuevo fichaje a futuro, el heredero de una de las grandes leyendas del club.

Wayne Rooney anunció que su hijo Kai, de 11 años, firmó con los Red Devils como jugador de las categorías inferiores del Manchester United.

“Día orgulloso. Kai firma por el Manchester United. Sigue trabajando duro, hijo”, escribió el actual entrenador interino del Derby County, donde también se desempeña como jugador.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn

— Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020