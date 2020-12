Jürgen Klopp es elegido mejor entrenador en los premios The Best

El alemán Jürgen Klopp fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor entrenador de la temporada 2019-20 en los premios de la FIFA, The Best.

El técnico del Liverpool superó a su compatriota Hansi Flick, del Bayern Múnich, quien obtuvo cinco títulos en la campaña pasada, incluyendo la Champions League. El otro finalista era el argentino Marcelo Bielsa del Leeds United.

Checo Pérez es elegido como quinto mejor piloto de F1 por directores de escuderías

Rusia se queda fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio

Klopp ganó con los Reds la Premier League, la primera en su historia, ya que el equipo inglés no había ganado la Liga bajo este formato, que se instauró en 1992.

Por su parte, Hansi Flick ganó con el Bayern la Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania, Champions League y Supercopa de Europa.

🏆🏆 It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice 🔴#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020