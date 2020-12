EN VIVO: Premios The Best 2020, sigue la ceremonia en directo

Los Premios The Best festejan la quinta edición en su historia, aunque este 2020, debido a la pandemia por el coronavirus, la ceremonia será de forma virtual.

La gala reconocerá a los mejores futbolistas y director técnicos de la categoría varonil y femenil, que destacaron durante la temporada 2019-2020.

SIGUE LO MEJOR DE LA CEREMONIA:

📡 Follow #TheBest LIVE

👑 Watch as the world’s best footballers are crowned#FIFAFootballAwards https://t.co/IQnopnJ12u

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020