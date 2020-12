Se burlan de Jon Gruden por equivocarse de gorra en juego Chargers vs Raiders

El entrenador en jefe del equipo de Las Vegas Raiders Jon Gruden fue objeto de burlas en redes sociales tras equivocarse de gorra al inicio del partido frente a los Chargers de este jueves.

Gruden saltó al campo del Allegiant Stadium de Las Vegas con una gorra que decía Oakland Raiders cuando el equipo ahora pertenece a la "Ciudad del juego".

Alguien se dio cuenta del error, le avisó al entrenador y de inmediato se la cambió por una con la leyenda correcta. El daño ya estaba hecho y las burlas no se hicieron esperar.

We just gonna ignore Jon Gruden’s hat and him forgetting where he works? Cmon @Raiders pic.twitter.com/WrbV1dc5hc — John C (@browndoing4u) December 18, 2020

Jon Gruden still representing the Oakland Raiders hat! What a G! — Truss (@t_russss) December 18, 2020

I'll give Jon Gruden a credit for not wearing a Buccaneers hat — Sung Min Kim (@sung_minkim) December 18, 2020

If the Raiders win, Jon Gruden should rock this hat during the postgame press conference. pic.twitter.com/r4HxcCmyEs — Arash Markazi (@ArashMarkazi) December 18, 2020

Jon Gruden's new hat for OT pic.twitter.com/eQjwORyj21 — Bovada (@BovadaOfficial) December 18, 2020

