Canelo arremete contra Callum Smith: “La estatura no significa nada para mí”

Saúl Álvarez superó la última prueba previo a enfrentar a Callum Smith, uno de los rivales que podría convertirse en una pesadilla para el tapatío gracias a su altura.

Ante esta situación, ‘Canelo’ aseguró que no le preocupa esta posible desventaja en contra del británico, ya que cuenta con una estrategia para superar el reto y salir con la mano arriba al final de la noche.

“La verdad es que es un peleador totalmente diferente a los que he enfrentado, un peleador alto, pero se las capacidades que tiene y las capacidades que tengo también, sé que mi experiencia y mis capacidades pueden con eso y más”, se expresó Álvarez con DAZN tras el pesaje.

Aunque pareciera determinante, ‘Canelo’ sabe que no tendrá ninguna dificultad en su pelea.

“Para mí no significa nada la estatura, si es más alto o si es más bajo que yo”, dijo.

Por último, aunque sabe el historial de Callum, cuenta con la estrategia lista para su reyerta en el Alamodome.

“Porque Callum Smith es el número en esa división. Eddy (Reynoso) y yo tenemos la meta a corto plazo de ganar todos los títulos en las 168 libras y me siento muy bien en este peso.”, finalizó.

Weigh in complete. ✔️

Tomorrow, two of the best meet in the ring. #CaneloSmith pic.twitter.com/9DwV2HSQJF

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2020