‘Gallo’ Estrada y ‘Chocolatito’ González tendrán revancha en marzo

El mexicano y el nicaragüense se enfrentarán por la unificación de los títulos AMB, CMB y The Ring de peso superpluma

El mundo del boxeo prepara una nueva guerra para el 2021 con una de las revanchas más esperadas.

Tras ocho años de su primer pelea, este sábado se confirmó el enfrentamiento entre Juan Francisco “Gallo” Estrada y Román “Chocolatito” González.

En juego estarán los cinturones de peso súper mosca de la Asociación Mundial de Boxeo que se encuentra en poder de ‘Chocolatito‘ y el del Consejo Mundial de Boxeo que está en poder del mexicano.

La reyerta se realizará el 13 de marzo, aunque aún no se confirma la sede de la misma.

‘Gallo‘ llegaría al combate con récord de 41 victorias, 28 de ellas por la vía del cloroformo, y 3 derrotas.

Mientras que el nicaragüense registra de 50 victorias, 41 de ellas por nocaut y apenas 2 derrotas.

𝘛𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩 𝘪𝘴 𝙊𝙉 👊

P4P greats @GalloEstradaOfi and @chocolatitobox go to war again on March 13! pic.twitter.com/SYaek5r4m0

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 20, 2020