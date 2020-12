Aficionados de los Bills tampoco respetan medidas sanitarias

Los fanáticos de los Bills de Búfalo no han podido ingresar al estadio durante toda la temporada debido a la pandemia de Covid-19. A pesar de las medidas impuestas por el gobierno local y la propia franquicia, cientos de aficionados se presentaron en el aeropuerto a pesar del frío y el coronavirus para recibir a los campeones de la División Este de la AFC.

La cita fue en el Aeropuerto Internacional Búfalo Niagara. Los fanáticos llegaron horas antes de que los jugadores aterrizaran, provenientes de su victoria (48-19) sobre los Broncos de Denver.

Best fans in the world. ❤️💙 #BillsMafia pic.twitter.com/GNXSPcqChG

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) December 20, 2020