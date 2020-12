Albon reconoce que se siente dolido tras ser desplazado por 'Checo' Pérez

Luego de confirmarse la llegada del mexicano Sergio Pérez a la escudería Red Bull para ser nuevo compañero de Max Verstappen, Alexander Albon quien había sido coequipero del holandés en la temporada, reconoció que se siente dolido por haber perdido su lugar en el equipo.

"No voy a mentirles, duele. Di todo de mí, pero no fue suficiente. Quiero darles las gracias a todos los que me apoyaron este año, especialmente a los aficionados tailandeses. Con todas las opiniones diferentes que hubo, ustedes nunca dejaron de apoyarme", escribió Albon en una publicación de Instagram.

Agregó buscará la forma de regresar con un asiento titular en la temporada 2022 y que el sueño que tiene no se detendrá aquí.

"No me rendiré. Toda mi vida quise esto y no voy a parar aquí. Tengo más para dar y estoy enfocado en regresar para el 2022 y ondear la bandera de Tailandia una vez mas", agregó.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV