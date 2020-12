Cristiano Ronaldo recibe el Golden Foot

El 1 de diciembre Cristiano Ronaldo fue proclamado ganador del Golden Foot y este domingo recibió el premio en una ceremonia a puertas cerradas debido a la pandemia del coronaviurs.

“Es un honor para mí ganar el Golden Foot y ser inmortalizado en el Paseo de los Campeones, en Montecarlo, junto con algunas de las más grandes leyendas del futbol de todos los tiempo. Estoy realmente honrado y quiero agradecer a los fanáticos de todo el mundo por haber votado por mí”., publicó en redes sociales.

I am honored to win the @goldenfootofficial and to be immortalised on the Champion Promenade in Monaco, together with some of the greatest football legends of all time! I am truly humbled and want to thank the fans all over the world for having voted for me #goldenfoot2020 pic.twitter.com/HEWgjDUxgV

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 20, 2020