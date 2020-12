NBA "se arriesga" y abandona la burbuja para nueva temporada

Una nueva campaña de la NBA arranca este martes luego de lo vivido en el periodo 2019-20 donde la organización de la liga implementó un "formato burbuja" en Orlando para no cancelar dicha temporada debido a la pandemia del coronavirus y la cual, por cierto, fue un éxito.

Ahora tomarán riesgos y decidieron que cada equipo puede jugar en su estado (excepto Toronto Raptors que lo hará en Miami), su propia arena y bajo un estricto protocolo de sanidad para tratar de evitar más contagios pues durante la pretemporada se presentaron casos.

"Nuestros jugadores son jóvenes y sanos sin algún tipo de comorbilidad. No serán una alta prioridad para las vacunas. Hay otros miembros de la comunidad NBA que trabajan en cancha que son mayores y tendrán una prioridad más alta para recibirla", Adam Silver, comisionado de la NBA

La NBA envió un memorándum de 158 páginas a cada equipo donde les informa de las medidas que deben de tomar para llevar a buen puerto el año basquetbolero. Entre ellos está que no se permitirá el acceso a aficionados a las arenas; los jugadores no podrán asistir a bares, clubes y sitios de entretenimiento en vivo con más de 15 personas y en caso de no acatar la norma, recibirán castigos que van desde multas, suspensiones, ajustes y pérdidas de selecciones del draft y hasta perder un partido por regla.

LeBron James y los Lakers de Los Ángeles vuelven a lucir como los grandes favoritos al título. / Getty Images

Además, para velar por el cumplimiento de las reglas, un empleado de la NBA irá sin previo aviso a las instalaciones de los equipos para supervisar las condiciones sanitarias de trabajo.

Para esta nueva campaña el calendario será reducido. Los equipos jugarán 72 partidos cada uno, diez menos de lo que juegan regularmente y estará dividida en dos partes: la primera de ella se jugará a partir de este martes y hasta el 4 de marzo. Del 5 al 10 de marzo habrá un receso sin Juego de Estrellas y la liga se reanudará el 11 de marzo para concluir su fase regular el 16 de mayo. La intención de reducir el número de juegos fue el no "chocar" con el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Los actuales campeones Lakers de Los Ángeles saltan como el equipo a vencer en la nueva temporadas. Confirmaron la estancia de sus dos máximas figuras LeBron James (dos años más) y Anthony Davis (cinco años) y adhirieron a su roster al talentoso jugador español Marc Gasol.

Durante la pausa se dieron movimientos interesantes como la amplitud de contrato de Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks por cinco años más y 228 millones de dólares, el contrato más amplio en la historia de la liga.

Tendremos de regreso a Stephen Curry con los Golden State Warriors y caras nuevas en los equipos como Russell Westbrook que pasó de Houston Rockets a Washington Wizards a cambio de John Wall, o Chris Paul que dejó al Oklahoma City Thunder para jugar con los Phoenix Suns.

La mala noticia para México es que hace unos días el equipo de Warriors cortó de su equipo al mexicano Juan Toscano quien había tenido una buena pretemporada. Habrá que seguir de cerca lo que pueda hacer el argentino Facundo Campazzo que llega este año para jugar con los Denver Nuggets.

