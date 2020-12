¡Espectacular! José 'Chon' Zepeda, protagonista de la mejor pelea del año para The Ring

En un año en donde la pandemia golpeo brutalmente al boxeo, aún se pudieron realizar grandes funciones en donde alguno de los mejores exponentes del mundo del pugilismo mostraron sus cualidades, pero solo hubo un encuentro que se vio por encima de los demás.

The Ring, una de las revistas especializadas de boxeo nombró la pelea entre el méxico-americano José ‘Chon’ Zepeda frente al bielorruso Ivan Baranchyk como la mejor pelea del 2020.

En esta reyerta, realizada en la burbuja del MGM Grand de las Vegas, Nevada se definió en favor de Zepeda, después de una pelea en la que hubo ocho caídas en apenas cinco rounds, antes de que ‘Chon’ noqueara al pugilista europeo para convertirse en campeón plata de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Jose Zepeda KO 5 Ivan Baranchyk is The Ring Magazine Fight of the Year 2020 (by Brian Harty): https://t.co/SYoC7TxQe7 @ChonZepeda @IBaranchyk @trboxing @loudibella #boxing #FightOfTheYear #ZepedaBaranchyk 🇺🇸🥊🇧🇾

