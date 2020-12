NBA sí tendrá mexicanos. Warriors recontratan a Juan Toscano

La temporada 2021 de la NBA finalmente sí contará con la presencia del mexicano Juan Toscano quien el pasado 19 de diciembre había sido cortado por los Golden State Warriors.

El entrenador del equipo Steve Kerr decidió mantener al jugador y los Guerreros lo recontrataron con el formato "two-way" por lo que el plantel estará conformado por 17 jugadores.

Los contratos "two-way" o contratos duales entraron en vigor a partir de la temporada 2017-18. Permiten que un jugador pueda tener participación con un equipo de la NBA y, al mismo tiempo, con su afiliado en la G-League.

Esta alternativa funcionó para varios basquetbolistas en los últimos años, pues significa mejores ingresos a comparación de sólo jugar en la G-League: el salario máximo es de aproximadamente 275 mil dólares al año por estar máximo 45 días en la NBA y alternar con la liga de desarrollo.

The Warriors have signed forward Juan Toscano-Anderson to a two-way contract.

Juan appeared in 13 games last season, averaging 5.3 points, 4.0 rebounds, 2.0 assists and 1.00 steals in 20.9 minutes.

The roster is now at 17 players, with Juan and Nico on two-way contracts. pic.twitter.com/gchPHsEboH

— Golden State Warriors (@warriors) December 22, 2020