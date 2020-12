Posponen juego Houston vs Thunder; Covid-19 impide tener equipo completo a Rockets

El partido inaugural de la campaña de Houston, este miércoles ante el Thunder de Oklahoma City, fue pospuesto a raíz de que los Rockets no lograron tener disponibles a ocho jugadores, el mínimo requerido por la NBA.

La falta de jugadores se derivó del surgimiento de casos de coronavirus en Houston, así como de la infracción de los protocolos contra el COVID-19 por parte del astro James Harden.

La NBA anunció la posposición en un comunicado, mediante el cual indicó que tres jugadores de Houston habían arrojado resultados positivos o inconclusos en las pruebas de diagnóstico. Otros cuatro jugadores quedaron en cuarentena, debido a que habían tenido contacto con los infectados, entre ellos John Wall.

El comunicado de la NBA explica que Harden no estaba disponible para el encuentro por infringir los protocolos de salud y seguridad. En las redes sociales, había surgido un video del astro, quien se encontraba el martes por la noche en una fiesta privada, repleta de gente, sin usar mascarilla.

Tonight's game between the Oklahoma City Thunder and the Houston Rockets at Toyota Center has been postponed in accordance with the league’s Health and Safety Protocols. pic.twitter.com/Qn0hXlxCZr

— NBA (@NBA) December 23, 2020