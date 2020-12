Cristiano Ronaldo es nombrado Mejor Jugador del Siglo XXI

Cristiano Ronaldo fue reconocido como el Mejor Jugador del siglo XXI (periodo 2001-2020) en la gala de los prestigiosos premios Globe Soccer Awards que se llevó a cabo en Dubai.

El jugador de la Juventus de Turín se impuso en las votaciones a jugadores como Lionel Messi, Mohamed Salah y Ronaldinho.

🏆 Congratulations to 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO on winning the ⁣Globe Soccer Award for the⁣ PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020⁣ 👏#CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #GlobeSoccer pic.twitter.com/Y8Bg2ZfapO — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

En la misma ceremonia el polaco Robert Lewandowski fue reconocido como el mejor jugador del año 2020.

El entrenador del año fue Hans-Dieter Flick del Bayern Munich y Pep Guardiola fue reconocido como el mejor del siglo por encima de estrategas como Alex Ferguson, José Mourinho y Zinedine Zidane.

🏆In what is the crowning achievement of an amazing career, Josep Guardiola, considered one of the best coaches in the history of football, wins COACH OF THE CENTURY⁣ 2001-2020⁣ ⚽ 🌟#Guardiola #globesoccer pic.twitter.com/RXyYsPuOAw — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

El mejor equipo del año 2020 fue el Bayern Munich ya que lo ganó todo: liga, Champions League, Pokal, Supercopa de Alemania y Supercopa de Europa.

El reconocimiento a Mejor equipo del siglo lo obtuvo el Real Madrid.

