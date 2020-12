A Cristiano Ronaldo le molesta que sus hijos coman papas, refrescos y chocolates

Cristiano Ronaldo reveló que si su hijo quiere brillar en el mundo del futbol debe dejar de comer "papitas y refrescos", porque "sabe que no me gusta y si quiere llegar a ser algo grande, debe tener disciplina".

El portugués que recientemente fue nombrado como el "Mejor jugador del Siglo XXI", por Globe Soccer Awards dio a entender que a su hijo le exige mucho. "Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, en estos momentos todavía no lo es".

Lo que más le molesta al astro de la Juventus, es que el Junior, "bebe Coca-Cola y come papas fritas, él sabe que no me gusta, pero aun así lo hace".

La exigencia con su primogénito es grande, tanto que lo hace entrenar y recuperarse como un atleta de alto rendimiento. "Le digo que después de la cinta (correr) debe descansar en agua fría y no le gusta, pero eso es normal, tiene 10 años".

El delantero reconoce que su hijo tiene potencial para brillar en las canchas: "Es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo, y eso es para cualquier profesión que escoja, yo lo voy a apoyar si quiere ser médico o lo que sea".

Pero Cristiano es igual de estricto con toda su familia, sus otros hijos, también están bajo sus fiera mirada: Mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero porque saben que no me gusta.