Cristiano Ronaldo extraña los abucheos de la afición en los estadios

Cristiano Ronaldo fue sincero y aunque respeta las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19 como el evitar que entre afición en los estadios, dijo que es aburrido jugar y que no lo abucheen, pues eso es algo que lo motiva.

"Tengo que ser honesto, jugar con estados vacíos es aburrido. Lo respeto, respetamos los protocolos. La salud es lo más importante, por supuesto. Pero no me gusta, para ser honesto. Lo hago porque, primero que nada, amo el futbol. Mi pasión es el futbol. Juego para mi familia, para mis hijos, para mis amigos y para los aficionados, pero esto no me gusta. Es raro jugar así. Me gusta cuando la gente abuchea a Cristiano. Cuando toco el balón y suena 'buuuu', me gusta. Cuando voy a otros países y les gustan más otros jugadores, hacen 'Cristiano buuuu'. Eso me motiva. Espero que en 2021 puedan cambiar las reglas y podamos ver los estadios llenos otra vez, porque la pasión sin aficionados no es nada", declaró, en la conferencia previa a la entrega de los Globe Soccer Awards, donde fue reconocido como el Mejor Jugador del siglo XXI.

Cristiano Ronaldo superó en la votación al argentino Leo Messi, el brasileño Ronaldinho y a Mohamed Salah. Presente en el lujoso Hotel Armani, el astro portugués recibió con emoción el premio. "Es precioso recibir este premio. Agradezco a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y mis hermanas".

"Estar nominado junto a grandes futbolistas es un honor para mí. Esto me motiva aún más. Es increíble que los niños quieran ser como yo, llevar el mismo corte de pelo. Los quiero ver por el mundo haciendo el sonido cuando marco gol", deseó.

