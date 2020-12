VIDEO: Perrito se roba tachones y corazón de futbolista

El futbol no se salva de los invasores de campo pero los espontáneos que más agradan son los perritos, que generalmente interrumpen los juegos para jugar. Un nuevo caso se vivió en el futbol de Bolivia cuando un can obligó a que se parara el duelo entre The Strongest y Nacional de Potosí.

Se disputaba el segundo tiempo en el Estadio Hernando Sales, cuando un perrito se metió al campo de juego, pero destacó que traía un zapato de futbol y se terminó echando para morderlo.

Raúl Castro, de The Strongest, se acercó al lomito, quien se puso patas arriba, tratando de que no lo levantaran y jugar con el futbolista, pero al final fue cargado y sacado de la cancha.

El can enamoró a Castro quien decidió adoptarlo y lo digo a conocer al finalizar el partido que ganó The Strongest 2-0. La nueva mascota de Raúl fue nombrada ‘Cachito’.