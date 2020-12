VIDEO: Tazón de las Fuerzas Armadas termina con batalla campal

Es la época de los tazones del futbol americano y este jueves se llevó a cabo el Armed Forces Bowl, el cual llamó la atención por la batalla campal que se desató.

Mississipi State se enfrentó a Tulsa en Forth Worth, Texas, y los primeros se impusieron por marcador de 28-26; sin embargo, de lo que todos hablan es de la pelea que se desató en el campo.

No se sabe exactamente qué desató la bronca pero prácticamente participaron todos los integrantes de los equipos. Sólo los entrenadores y su personal intentaron frenar kakis jugadores.

El Tazón de las Fuerzas Armadas de 2020 será recordado por la campal y no por el juego entre Mississipi State y Tulsa.

A massive brawl broke out at the end of the Lockheed Martin Armed Forces Bowl between Tulsa and Mississippi State. pic.twitter.com/zfaq912SWU

The Armed Forces Bowl between Mississippi State and Tulsa ended in a sidelines-clearing brawl, because of course it did. Just end already, 2020. pic.twitter.com/L61BOllkgu

— Tyler Horka (@tbhorka) December 31, 2020