Marcelo Bielsa vuelve a regañar a su traductor en plena conferencia de prensa

Trabajar con Marcelo Bielsa no es fácil y para muestra está lo que sucedió este domingo entre el técnico del Leeds United y su traductor Andrés Clavijo.

Al finalizar el encuentro de la jornada 17, en el que el Leeds cayó 3-0 ante el Tottenham, durante la comparecencia con la prensa, Clavijo dudó con la traducción de una pregunta, lo que molestó al Loco.

Ryan García noquea a Luke Campbell y obtiene campeonato del CMB

Larissa Riquelme inicia el 2021 luciendo cuerpazo

Al no decir la pregunta bien, Bielsa le dijo a Andrés que le pidiera al reportero que le repitiera la pregunta, el traductor no lo hizo inmediatamente por lo que Marcelo le insistió con más fuerza, por los que a Clavijo no le quedó de otra.

No es fácil ser traductor de Marcelo Bielsa… 😬😅 pic.twitter.com/7ccQvyiH8R — Goal en español (@Goal_en_espanol) January 2, 2021

No es la primera vez que Marcelo Bilsa regaña a su traductor. En septiembre de 2020, después de su primer partido en la Premier League, ante el Liverpool le pidió que hablara más fuerte y se acercara más al micrófono.

"HABLE MÁS FUERTE" 😂😂

El Loco Marcelo Bielsa, señoras y señores 😅 pic.twitter.com/SQjFAtT5d6 — Diario Olé (@DiarioOle) September 12, 2020

Y cuando todavía estaban en la Championship, enero de 2020, discutieron en plena conferencia debido a que no tradujo exactamente lo que él decía.