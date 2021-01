Ryan García noquea a Luke Campbell y obtiene campeonato del CMB

Ryan García dejó perplejo a Luke Campbell con un duro golpe después de que se recuperó de un derribo para ganar el título de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con un nocauten la séptima ronda el sábado en la noche.

El estadounidense de 22 años tenía el control cuando su puño izquierdo golpeó el lado derecho de Campbell para enviar al peleador inglés a que se hincara en una rodilla con 1:58 minutos en la séptima. Campbell no se pudo poner en pie y García se mantiene invicto con 18 knockouts en 21 peleas.

Campbell (20-4) derribó a García con un gancho izquierdo en el segundo round, pero no aterrizó muchos otros golpes, mientras que García resultó el peleador más agresivo hasta el decisivo golpe.

La pelea se pospuso durante un mes debido a que Campbell dio positivo por COVID-19. Se realizó en Texas debido a las restricciones por el coronavirus en California, el estado natal de García.

“Nunca había caído en mi vida”, admitió García, una estrella en ascenso y que tienen un gran número de seguidores en redes sociales. “Creo que me emocioné mucho en el momento”.

Campbell había perdido sus dos anteriores peleas por el título tras llevarse la medalla de oro en casa en los Olímpicos de Londres 2012. Se trató de su quinto knockout consecutivo para García desde la decisión por mayoría ante Carlos Morales en el 2018 y que se campamento consideró decepcionante.

