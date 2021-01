Mike Evans de Buccaneers sufre terrible lesión en la pierna

Temprano en su partido ante Atlanta Falcons, los Tampa Bay Buccaneers sufrieron la sensible baja del receptor Mike Evans en el primer cuarto por lesión.

Con ventaja en el marcador 10-3, los Bucs buscaban otra anotación y Tom Brady encontró solo a Evans. Mientras este estaba concentrado en el balón, sufrió un resbalón y su pierna se dobló de forma dramática.

El receptor quiso incorporarse pero ya no pudo y tuvieron que entrar las asistencias.

Mike Evans acababa de implantar el récord histórico de conseguir mil yardas en sus primeras siete temporadas en la NFL. Mira el video:

Here’s the Mike Evans injury. Slipped on some shoddy turf. pic.twitter.com/dsg7ZbtPAv

— Will Brinson (@WillBrinson) January 3, 2021