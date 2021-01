Lionel Messi acepta que necesita terapia psicológica

Lionel Messi se sinceró y aceptó que necesita terapia psicológica, incluso su esposa Antonella Roccuzzo le ha pedido que asista con un especialista.

"Tendría que haber ido al psicólogo, pero no fui nunca. ¿Por qué? No sé, me cuesta dar ese paso pese a saber que lo necesito. Me insistieron para que vaya, Antonella me insistió muchas veces, me ha dicho que lo necesito".

"Soy una persona que me lo guardo todo para mí y no lo comparto, y nunca di el paso. Yo sé que lo necesito por lo que hago, por el día a día, por lo que me toca hacer, y que me haría bien, pero no lo hago", confesó "La Pulga" en una entrevista con el periodista Jordi Évole.

Leo ha vivido momentos de incertidumbre en esta temporada donde ha manifestado sus deseos de salir del Barcelona. Este 2021 podría ser el último año del argentino con el club blaugrana cuyo contrato termina en seis meses y podría marcharse completamente gratis al Manchester City, club con el que más se le relaciona, o bien a la MLS.

Esta afirmación hecha por alguien como Leo Messi me parece de una gran valentía. Y demuestra una enorme normalidad. #MessiÉvole pic.twitter.com/WvQZZUNJuv — Jordi Évole (@jordievole) December 27, 2020

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV