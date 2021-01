Alex Morgan revela que ella y su familia se contagiaron de Covid-19

La futbolista estadounidense, Alex Morgan, reveló este martes que tanto ella como su familia se contagiaron de Covid-19 en el cierre del 2020.

Morgan compartió en Twitter que se contagiaron durante sus vacaciones navideñas en California, pero se encuentran de buen ánimo y mejorando.

Giran orden de aprehensión contra Jesús Arellano

Cruz Azul quiso rebajar oferta original a Hugo Sánchez y este no aceptó

También señaló que ya cumplieron con el aislamiento y que seguirá las pautas de regreso de US Soccer para asegurar que su cuerpo esté completamente recuperado para que pueda unirse a sus compañeras en el campo.

my body is fully recovered and I can join my teammates back on the field soon. Be safe and happy new year. (2/2)

— Alex Morgan (@alexmorgan13) January 5, 2021