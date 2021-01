Cruz Azul quiso rebajar oferta original a Hugo Sánchez y este no aceptó

Hugo Sánchez rompió el silencio y dio a conocer la razón por la cual no llegó a ser entrenador de Cruz Azul cuando era el candidato más avanzado en las negociaciones, y finalmente el club celeste se decantó por Juan Reynoso.

El "Pentapichihi" reveló que en el último momento recibió una llamada del directivo Jaime Odiales para decirle que la oferta económica original tenía que ser rebajada al 50% si quería mantenerse en el puesto de entrenador, algo que Sánchez Márquez no aceptó.

"Estuvo muy cerca, solo faltó la firma del contrato. Hablé con Jaime Ordiales para informarme que estaba siendo la persona idónea para hacerme cargo del Cruz Azul. Estuvimos hablando de todo el tema de planeación, de los entrenamientos, hablamos hasta de qué jugadores iban a salir, del proyecto de contratación en un futuro próximo. Todo estaba muy adelantado", relató para el programa Futbol Picante de ESPN.

Y continuó: "El acuerdo económico estaba plasmado en un documento oficial que me entregaron el 29 de diciembre donde estaban establecidas todas las situaciones económicas de todo el cuerpo técnico incluyendo la participación de Óscar Pérez. Yo había aceptado prácticamente todo y únicamente estábamos a la espera de los boletos de avión. Ya habíamos pensando y decidido qué día viajar para hacer la planificación general y completa".

"Dejamos pasar un día y el 31 me hizo Jaime (Ordiales) la llamada de que se había venido todo para atrás porque había habido una reunión entre los dirigentes y que la situación económica y presupuesto que había para el cuerpo técnico no daba para llegar al costo, y que si aceptábamos el 50% menos podíamos continuar", fue entonces que todo se vino abajo.

Hugo reconoció que fue una situación que lo decepcionó puesto que estaba ilusionado con el reto e incluso había prometido hacer campeón a La Máquina en tan solo un año.

"No estoy molesto, desilusionado un poco porque todos se estaba ya hablando con cierta contudencia en cuento a la planificación deportiva. Es una sacudida no muy agradable".

"El reto era muy bonito y se quedó así. No descarto en un futuro que puedan rectificar el camino y se puedan animar a decir que nos equivocamos y vamos a regresar a lo que estábamos panificando de manera profesional y seria. Iba a llegar con la mentalidad de ganar el campeonato porque es un equipo grande. Yo me estaba comprometiendo para hacer campeón al Cruz Azul este torneo o el otro. Era firmar por un año, no exigí más tiempo y lo acepté, y dije suficiente, con un año me basta para salir campeón", finalizó.

