'Espero, con el favor de Dios, llegar a la NBA': Esteban Roacho

En muy poco tiempo, el joven chihuahuense Esteban Roacho se ha convertido en una de las promesas más importantes para el basquetbol mexicano. Sus habilidades le dieron la oportunidad de pertenecer a la Academia Conade, la NBA Academy Latinoamérica y hasta se ganó una beca para estudiar y jugar en Panola College de Texas donde quiere continuar su carrera deportiva y ¿por qué no? algún día pisar las duelas de la NBA.

Nicole Sweet/NBAE via Getty Images

-¿Cuáles son tus objetivos en el basquetbol? Muchas personas creen que por haber estado en la NBA Academy tu siguiente paso es esa liga, pero hay otras cosas antes que eso.

"Claro, es un proceso muy largo, muy difícil pero primeramente es empezar esta temporada con el pie derecho, fuerte, resaltando, trabajando en equipo, haciendo las cosas pequeñas, jugando defensa y así pasar a división 1 que es mi siguiente objetivo, que sea cualquier escuela. Luego seguir jugando y ya con el favor de Dios, pasar a la NBA".

Esteban está enfocado en tener cuan buena temporada con su equipo en Panola College. / Nicole Sweet/NBAE via Getty Images

-¿Cómo llegaste a la NBA Academy Latinoamerica?

"Todo empezó hace dos años en el 2018. Estaba concentrado en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) en Ciudad de México, en la Academia Conade con Enrique Zúñiga. Duré un año y luego hice mi proceso de la selección mexicana. Ahí donde entrenaba estaban también los de la NBA Academy y fue donde el entrenador Walter Roese me llama e invita a ser parte de la academia donde estuve todo 2019 y 2020 también".

Cortesía

-Gracias a eso obtuviste una beca en Panola College en Texas ¿cómo ha sido esa experiencia?

"Todo bien, todo ha salido muy bien. Estoy encantado y bendecido por tener la oportunidad de estar jugando en Estados Unidos. Es una experiencia inolvidable y es muy diferente en todos los aspectos como la comida, el juego, la cultura y hasta el idioma. Eso afecta un poco pero estamos echándole ganas y claro que extraño todo allá en México pero siempre viendo para adelante".

Cortesía

-¿Cómo fue el año 2020, hubo temporada?

"Estuvo de locos, no hubo temporada. Tuve la oportunidad de jugar en enero y en febrero (de 2020) pero después de eso ya no hubo temporada, me tuve que regresar a mi casa en Chihuahua y seguir entrenando".

"Es un trabajador duro que recoge las cosas rápido y es un atleta explosivo", Mike Bibby sobre Esteban Roacho

-¿Que estuviste haciendo en la pandemia?

"Lo único que estaba haciendo era entrenar y estar en la escuela. Nunca perdimos el contacto con mi equipo de la Academia Latinoamericana, estuve con ellos en contacto cada día, chateando con mis compañeros, entrenando y nunca dejando la escuela que también es muy importante".

"Ahora estoy viendo mucho a Chris Paul, es un buen jugador defensivo, también a otros como Patrick Beverly que son muy energéticos y tal vez no son muy grandes pero siempre dan su máximo", Esteban Roacho

-¿Cuándo empieza la temporada?

"Mi temporada empieza el 20 de enero, ya esta en puerta. Nos hemos estado preparando los últimos cuatro meses y estamos listos para empezar".

"Este año tengo a Lakers como campeones, como el año pasado. Mi jugador favorito es LeBron James", Esteban Roacho

-También estuviste entrenando con el ex jugador NBA Mike Bibby, ¿cómo te hicieron esa invitación?

"Todo empezó en el campamento Basketball Without Borders en Chicago a donde me invitó la NBA Academy donde estaban reunidos jugadores de la NBA y de todo el mundo. Tuve la oportunidad de platicar con entrenadores y ahí conocí a August Mendes. Ya me había invitado desde hace mucho pero no había tenido la oportunidad por el Covid, pero esta vez si pude asistir y conocí a Mike Bibby. Entrené cuatro días con ellos y aprendí mucho. Incluso me dio unos (tenis) Jordan, fue una experiencia muy bonita".

-¿Qué te ha dijo, platicaste con él?

"Tuve la oportunidad de convivir un rato con él y con su hijo entrené los cuatro días. Son unas personas muy humildes y buenas gentes. Me ayudaron con mi tiro, y otras cosas del juego. Me enseñaron su casa, me abrieron las puertas y fue una experiencia muy bonita".

-Como tú, han surgido otros jóvenes mexicanos con talento para el basquetbol como Gael Bonilla, Gibrán Avelino,Santiago Ochoa ¿Consideras que son un buen grupo que puede destacar en un futuro con la selección mexicana?

"Sin duda alguna. Tuvimos un primer lugar en el Centrobasket de Puerto Rico con jugadores 2002-03 y que sí hará una diferencia en el futuro del basquetbol mexicano. Enrique Zúñiga es un muy buen entrenador que nos ha manejado muy bien, incluso nosotros estamos emocionados y trabajando en nuestros lugares, contentos por lo que hemos logrado y estamos puesta en el siguiente objetivo que es el FIBA Américas".

¿Sabías qué…?

Esteban Roacho empezó en el mundo del deporte como futbolista. “Como todo buen mexicano yo jugaba futbol, era portero y defensa, incluso eso formó un poco de lo que soy como jugador ahora porque soy muy defensivo. Desde siempre siempre me ha gustado ser muy intenso, buscar el balón, marcar al mejor jugador del equipo contrario es algo que me ha marcado mucho”, mencionó.

12

Años tenía Esteban Roacho cuando empezó a practicar basquetbol en su natal Chihuahua

2017

Año en que llegó a la Academia Conade en Ciudad de México