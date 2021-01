Firmaría con los pies: Celso Ortiz

El mediocampista Celso Ortiz, mencionó que no ha platicado con el club sobre su renovación, pero que está agosto en el equipo que firmaría sin pensarlo.

También te puede interesar: Rugirá Gignac con Tigres hasta el 2022

“No he platicado nada, ya ellos me dirán si sí o si no. Tengo mi cabeza en el juego del sábado. Siempre he estado muy feliz aquí y si se da la oportunidad, claro que firmaría hasta con los pies”, dijo.

Ortiz destacó la pretemporada que hicieron en tiempo y forma, trabajos que no tuvieron en la temporada pasada por la pandemia del Covid-19.

“El torneo pasado nos faltó eso, para este la hicimos bien y trabajamos bastante bien. Esperemos plasmarlo durante la temporada, hay que trabajar más y hablar menos. Haremos un buen campeonato porque estamos ilusionados y tenemos toda la confianza del profesor”, dijo Ortiz.

¿Qué diferencia hay entre IQOS y los vapeadores? La moda de los cigarros electrónicos ha generado desinformación sobre sus supuestas ventajas, cuando en realidad hay alternativas

Agregó que Javier Aguirre les ha pedido más intensidad y tener más posesión del balón.

“Nos ha pedido mucha intensidad, tratar de no perder el balón, es muy estricto con eso. Siempre se sabe que habrá errores y hay que minimizarlos, trata de darnos las mejores herramientas para cambiar la imagen del torneo pasado”, comentó.

Lo más reciente en Publimetro:

DeVonta Smith de Alabama gana el Trofeo Heisman No lo ganaba un receptor desde hace 29 temporadas

Fútbol.- Umtiti recibe el alta médica y es convocado para visitar al Athletic Club El defensa Samuel Umtiti ha recibido el alta médica y es la principal novedad en la lista de convocados de Ronald Koeman para el partido de este miércoles frente al Athletic Club en San Mamés, aplazado de la jornada 2 de LaLiga Santander.