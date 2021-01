VIDEO: Celtics y Heat mandan contundente mensaje tras disturbios en el Capitolio

Los hechos ocurridos en el Capitolio, en Estados Unidos, retumbaron en el mundo del deporte y los equipos de la NBA mandaron un mensaje ante los disturbios.

Previo al encuentro entre Celtics de Boston y Heat de Miami, los jugadores de ambos equipos se manifestaron con una rodilla en tierra durante el himno nacional.

Antes de esto, los equipos habían amenazado con no jugar esta noche, pero llegaron a un acuerdo con la NBA, previo a publicar un contundente mensaje en contra de las acciones de esta tarde en Washington.

“2021 es un año nuevo, pero algunas cosas no han cambiado. Nosotros jugamos. El partido de esta noche con el corazón apesadumbrado después de la decisión de ayer en Kenosha, y sabiendo que los manifestantes en la capital de nuestra nación son tratados de manera diferente por los líderes políticos según de qué lado estén en ciertos temas. La drástica diferencia entre el camino de los manifestantes de la primavera y el verano pasados fueron tratados y los aliento, dado a los manifestantes de hoy, que actuaron ilegalmente, solo muestra cuánto trabajo más tenemos que hacer.

Hemos decidido jugar el partido de esta noche para tratar de traer alegría a la vida de las personas. Pero no debemos olvidar las injusticias en nuestra sociedad, y continuaremos usando nuestras voces y nuestra plataforma para resaltar estos temas y hacer todo lo posible para trabajar por una sociedad más igualitaria y justa”, cierra el comunicado.

Cabe recordar que durante el final de la temporada regular y la postemporada de la NBA, los jugadores se manifestaron en favor del movimiento Black Lives Matter, en busca de erradicar el racismo en todos los círculos.

The Celtics and Heat took a knee ahead of tip-off following today's events. pic.twitter.com/sJnQqdkacz

— NBA TV (@NBATV) January 7, 2021