Se confirma la pelea entre el Alacrán Berchelt y Óscar Valdez

El esperado duelo entre los mexicanos Miguel "Alacrán" Berchelt y Óscar Valdez se realizará el próximo 20 de febrero, en Las Vegas, Nevada, informó este miércoles, la promotora Top Rank.

Berchelt (37-1-0, 33 ko’s) expondrá por séptima vez su campeonato mundial superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Valdez (28-0-0, 22 ko’s) buscará su segundo cetro del mundo en distintas divisiones, después de haber sido monarca pluma de la OMB de 2016 a 2019, tiempo en el que realizó seis defensas.

"Una vez más demostramos que nuestros peleadores combaten con los mejores del mundo. Berchelt-Valdez, será una guerra entre mexicanos, sin lugar a dudas, Berchelt es el mejor de las 130 libras, el único que nos recuerda a los grandes como Márquez, Morales, Pacquiao", explicó el presidente de Zanfer, Fernando Beltrán.

El Alacrán había expresado su deseo de subir a una de las divisiones más competitivas en este momento, como es la de peso ligero, pero advirtió que una unificación, o una defensa ante Valdez, serían los motivos para mantenerse en las 130 libras.

En 2020, Berchelt sólo hizo una pelea, que fue en junio a puerta cerrada en la Ciudad de México, donde noqueó en 6 rounds a Eleazar Valenzuela en peso ligero.

Valdez también hizo un combate el año pasado, y fue en el mes de julio, noqueando en 10 rounds a Jayson Vélez en el mismo escenario donde será la pelea del 20 de febrero ante Berchelt, la burbuja del MGM Grand Hotel-Casino en Las Vegas. Antes, en 2019, noqueó a Adam López, siendo las únicas batallas que ha realizado en peso superpluma.

Se espera un choque espectacular entre dos boxeadores mexicanos, y por las características físicas, boxísticas, de edad, de talento y por lo que significa esta pelea, es comparada a legendarios choques entre mexicanos como Pintor-Zárate, Zárate-Zamora, Olivares-Castillo, Vázquez-R. Márquez, Barrera-J.M Márquez y Barrera-Morales.

The #BercheltValdez ESPN co-feature on Feb. 20 will be a 10-rounder, also in the loaded Super Featherweight picture:

Up-and-coming & undefeated @G_Squad_Nation faces his toughest test yet against former world champion @ElChango130 👀 pic.twitter.com/FwiJTmFPc2

— Top Rank Boxing (@trboxing) January 6, 2021