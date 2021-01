Romain Grosjean muestra sus cicatrices tras accidente en el GP de Bahrein

El piloto francés Romain Grosjean, que sufrió un accidente en el Gran Premio de Bahrein de F1, mostró las cicatrices después casi un mes de su choque en la máxima categoría.

Grosejan fue operado en diciembre del pulgar izquierdo, ahora en redes sociales mostró sus manos vendada; sin embargo, las cicatrices se pueden observar.

Back into my dressing. Felt good to be free this afternoon. Hopefully more next week 😁😁😊 pic.twitter.com/uBRxMH0h5Q

— Romain Grosjean (@RGrosjean) January 7, 2021