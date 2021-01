VIDEO: Jugadores del Chorley FC celebran triunfo cantando Someone Like You de Adele

El Chorley FC, de la National League de las divisiones inferiores del futbol inglés, venció 2-0 al Derby County, de la Segunda División, para dejarlos fuera de la FA Cup en la tercera ronda y lo celebraron cantando ‘Someone Like You’ de Adele.

El club fue fundado en 1875 como un equipo de rugby y desde 1983 se convirtió en un equipo de futbol. Su mayor logro, hasta ahora, había sido jugador dos temporadas en la quinta división.

No es la primera vez que Chorley FC celebra cantando este tema. Sin embargo, Four Four Two indicó que no se sabe por qué adoptaron esta canción y sólo se especula que esto comenzó en 2011 año en el equipo ascendió a la Northern Premier League y que Adele estrenó el tema.

“Se me pone la piel chinita. Me encanta esa canción y no tengo temor en admitir que sé la letra completa”, declaró el portero Matt Urwin.

El Chorley FC celebra de esta forma sus triunfos por lo que se espera que puedan volver a hacerlo en la FA Cup tras la histórica victoria sobre el Derby County.