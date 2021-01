Tigres le abolla la corona al campeón León

Los Tigres de la UANL arrancaron el Guard1anes 2021 de la Liga MX con un triunfo y lo hicieron sobre el campeón León. El equipo regio se impuso 2-0 con tantos de sus goleadores André-Pierre Gignac y Carlos González.

Desde el silbato inicial en el Estadio Universitario, los locales lucieron mejor y buscaron la portería rival con intentos de sus dos atacantes; sin embargo, la defensivo esmeralda y Rodolfo Cota fueron capaces de contenerlos hasta el minuto 39.

Gignac inauguró el marcador con un tiro libre y con la colaboración de un zaguero, que alcanzó a desviar la pelota, para vencer a Cota y marcar el 1-0.

En el segundo tiempo, la Fiera intentó reaccionar pero le faltó idea y pegada para preocupar a los Tigres.

La segunda anotación de los regios cayó por parte de su refuerzo estrella, Carlos González. El ex jugador de Pumas estuvo cerca de marcar Osvaldo Rodríguez lo evitó casi sobre la línea de gol. No obstante, al 67’ tuvo otra oportunidad y no falló. Primero Cota le detuvo un remate pero el balón le quedó y definió sin problemas.

De esta forma los Tigres consiguieron sus primeros tres puntos y en la jornada 2 se enfrentarán con el Santos, mientras que el León buscará su primera victoria ante el Pachuca.