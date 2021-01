Piloto del Dakar sufre accidente y rompe en llanto al ver su moto dañada

Un emotivo momento se vivió en la séptima etapa del Rally Dakar en la prueba maratón donde los participantes no pueden recibir asistencia de sus equipos y deben reparar ellos mismos sus vehículos.

El piloto Ross Branch estaba peleando la punta en las motos pero sufrió un accidente que lo dejó sin posibilidades de ganar. El bostsuano pudo levantarse y al ver su vehículo dañado rompió en llanto.

Ross Branch 🗣️

Stage 7/P27 – Not the ideal start to the Marathon Stage. Had a small crash near the start and my chain got stuck and broke my chain guide which led to a few more crashes after that, one big one that was a bit scary. pic.twitter.com/X6yeuqJugo

— Ross Branch (@Ross4Dakar) January 10, 2021