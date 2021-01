Transmisión de NFL en Nickelodeon se vuelve viral

La cadena infantil Nickelodeon transmitió por primera vez en su historia un partido de NFL, el duelo entre los Chicago Bears y Nueva Orleans Saints de la ronda de comodines, y se volvió tendencia en redes sociales por su originalidad.

El canal se asoció con la CBS para darle una transmisión entretenida a los niños pero también atrapó a los adultos de Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo iguala marca de Josef Bican como máximo goleador en el futbol

Ocho de cada diez japoneses piden el aplazamiento o la anulación definitiva de los Juegos Olímpicos

Noah Eagles fue el narrador y el analista fue el ex jugador de la NFL, Nate Burleson. También estuvieron acompañados de Gabrielle Nevaeh Green y Lex Lumpkin, personalidades de la cadena.

La transmisión de Nickelodeon se destacó por poner animaciones durante el juego, como cuando los Saints consiguieron su primera anotación con Michael Thomas, aparecieron cañones de slime.

También estuvieron algunos de los personajes más destacados como Bob Esponja, Patricio y Arenita; además de Iain Armitage que interpreta al pequeño Sheldon Cooper de la serie ‘Young Sheldon’, quien explicaba las reglas del juego.

Sandy's ready for some football 🏈 pic.twitter.com/NfKEpNZJBv — SpongeBob (@SpongeBob) January 10, 2021

"Salida en falso. Es cuando un jugador de la ofensiva se mueve ilegalmente antes de que el balón sea centrado. Como cuando mi padre empieza a devorar la cena antes de que mi madre dé gracias" señaló ‘Sheldon’ para explicar una salida en falso.

En Estados Unidos, el Nickelodeon está transmitiendo la NFL, enfocado y con explicaciones para los niños. Hermoso. pic.twitter.com/aSd8ibmzLz — Rollins (@SedRollins) January 10, 2021

keep your eyes on these guys pic.twitter.com/j3Rjh3fW8D — Nickelodeon (@Nickelodeon) January 10, 2021

that’s how ya do it BIG TIME pic.twitter.com/4KjF0md1FE — Nickelodeon (@Nickelodeon) January 11, 2021