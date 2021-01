Carístico y Tinieblas se adaptan, como la lucha libre, a la nueva normalidad

La lucha libre ha sido uno de los deportes más afectados en estos últimos meses con un nuevo confinamiento a causa del Covid-19, pero eso no ha sido un obstáculo para algunos consagrados como Tinieblas y Carístico, luchadores consentidos de la afición, quienes han encontrado un nuevo proyecto, ahora fuera de los encordados.

Los gladiadores forman parte del partido político Redes Sociales Progresistas y funcionarán como operadores políticos, Tinieblas en Venustiano Carranza y Carístico en la Cuauhtémoc.

¿Creen que el parón provocado por la pandemia es el reto más complicado que ha enfrentado la lucha libre?

Carístico: la pandemia le ha pegado muy fuerte a la lucha libre, fue mucho tiempo sin actividad y eso afectó a la mayor parte de los que formamos esta familia porque vivimos de la lucha libre, del público, de las arenas. También afectó a los que están alrededor, como los vendedores y los gimnasios. Ahora que grabamos a puerta cerrada ya podemos desempeñarnos en lo que nos gusta, pero es triste porque extrañamos a la afición, ya que para dar el 1000%, necesitas el aplauso o la mentada. Eso me recuerda cuando luchaba en mis inicios, en arenas con 50 o menos personas o calentando lona. Pero cuando ya la gente pueda regresar, será lo mejor, en donde podremos dar una vez más lo mejor de cada uno.

Tinieblas: se ha visto afectada como nunca lo había visto, con el cierre de arenas y las funciones virtuales no es lo mismo. Algunos compañeros han hasta dejado el deporte para poner un negocio o ser taxistas, aunque sólo los que tuvieron algo de dinero. Ahora que ya no habrá lucha en un tiempo, no se sabe cómo sobrevivirá.

¿Cuál es la intención de trabajar con jóvenes sobre los problemas de la actualidad mexicana?

Carístico: ha sido algo muy difícil, pero somos gente trabajadora y que siempre está hacia adelante, somos gente que nos gusta cuidarnos y luchar día a día. Esperamos salir de ésta rápidamente, porque sí nos ha pegado muy fuerte.

Tinieblas: Me convenció que los jóvenes vienen empujando muy fuerte y para mí es sentirme joven a lado de ellos, porque me gusta siempre salir adelante, estar al frente de todos, aprender y seguir explorando cosas diferentes.

¿Por qué decidieron incursionar en algo tan distinto a la lucha libre como es la política?

Carístico: Es muy diferente. Yo lucho en un cuadrilátero, dando un espectáculo para el público y dando lo mejor de mí, con base en mi preparación, mi entrenamiento y lo que me enseñó mi padre, Dr. Karonte. Y ahora es una lucha muy diferente, ahora seré un luchador socialista, aunque será algo diferente, también algo maravilloso, ya que soy una persona que me gusta aprender y ejercer bien mi trabajo. Es algo que me va a llenar de mucha satisfacción, regresarle un poco a la gente de lo mucho que me ha dado. Es algo que no me da miedo y por eso me preparo. En cuestión de propuestas, es lo que trabajaremos poco a poco, pero sí te digo que me gusta hacer algo diferente, es momento de mostrarle a la gente qué tan diferente puedo ser.

Tinieblas: yo ya estaba retirado, sólo hacía conferencias y firmas de autógrafos sobre lucha libre y afortunadamente mis dos hijos cuentan con sus empresas de lucha, Nación Lucha Libre y FULL, por lo que yo ando apoyando desde bambalinas, ahora que viene el regreso a puerta cerrada. Y aunque se vinieron abajo muchos proyectos con lo de la pandemia, seguimos adelante. Dentro de la política no me imaginaba, fue una sorpresa, pero me sirve para cerrar con broche de oro mi carrera. Como deportista te das cuenta de las carencias y eso te ayuda a ver las necesidades de la gente.