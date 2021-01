Luchador Drew McIntyre da positivo por Covid-19

Malas noticias para la WWE. El campeón, Drew McIntyre dio positivo a las pruebas de Covid-19, así fue como lo informó la empresa a través de un comunicado, donde expresan que estará pues en cuarentena de inmediato.

La semana pasada McIntyre defendió su cetro ante Keith Lee, posteriormente tuvo un enfrentamiento con el legendario Bill Goldberg en la noche de leyendas de Monday Night RAW, donde fue retado para exponer su título en Royal Rumble contra el miembro del Salón de la Fama.

Para el show de RAW de esta semana, el guerrero escocés tenía programada una lucha contra Randy Orton en la que no estaba en juego el cinturón de la WWE, pero debido a esta noticia, los planes tendrán que modificarse.

