Se filtra nueva playera que usará el Barcelona ante el Real Madrid

El Barcelona estrenará nueva camiseta en el próximo Clásico español, ante el Real Madrid, de la Liga española que se disputará el 11 de abril de 2021.

La Cadena SER fue la encargada de mostrar en redes sociales la nueva indumentaria del club catalán, que será el quinto uniforme de la temporada.

La playera combina los tradicionales colores blaugrana con los de la senyera, la bandera de Catalunya. Esta prenda sólo se usará en el encuentro ante los merengues.

El Barcelona juega este miércoles en la Supercopa de España, ante la Real Sociedad, y también estrenará un playera de entrenamiento con un diseño un tanto psicodélico.

This is the new Barcelona training kit.

It's like they're actively trying to get rid of Messi. 🤮 pic.twitter.com/z9dTubm226

