Grosjean muestra las impactantes cicatrices en sus manos tras su aparatoso accidente

Romain Grosjean continúa con su recuperación tras el accidente sufrido en el Gran Premio de Bahrein, en donde estuvo en peligro su vida.

El piloto francés, quien salió con quemaduras graves en sus manos tras el incidente, mostró por primera vez las secuelas con las que terminó tras el incidente.

“Mis manos están de regreso y Petrus (su gato) no está muy triste por eso! Todavía no es bonito, así que no deslice el dedo hacia la derecha si no tiene ganas”, escribió en su cuenta de Instagram junto a dos fotos.

Dressing fully off and Petrus happy!!!

— Romain Grosjean (@RGrosjean) January 12, 2021

En una foto publicada por el mismo piloto de Haas, se muestra cargando a su gato y también el daño que sufrió en sus extremidades superiores, lugar donde sufrió el mayor daño tras el incendio de su monoplaza en el inicio de la carrera en Bahréin.

Al corredor se le practicó una intervención de injerto de piel el 15 de diciembre, apenas unos días después de llegar a Francia desde Abu Dabi, donde finalmente no pudo estar presente.

A pesar de que Grosjean quiere regresar a las pistas, la escudería Haas anunció recientemente el reemplazo, tanto de él como de su ex compañero Kevin Magnussen. Ambos dejarán de formar parte del equipo para la próxima temporada y serán Nikita Mazepin y Mick Schumacher los que ocupen los monoplazas.

