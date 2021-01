Gobierno le pide a futbolistas de la Premier League no abrazarse y besarse

El gobierno británico está cada vez más alarmado por la tendencia de los futbolistas de la Premier League de abrazarse y besarse al festejar sus goles, lo que eleva el riesgo de infecciones de coronavirus y pone en peligro que los torneos sigan disputándose durante el más reciente confinamiento nacional.

Los brotes en los equipos de la Premier League, que han provocado la posposición de varios partidos, han puesto de relieve temores sobre las interacciones de los jugadores, las cuales pueden evitarse.

“Todos en el país tienen que modificar la manera de interactuar con la gente”, tuiteó el ministro de Deportes Nigel Huddleston el miércoles. “Los futbolistas no son la excepción. Las medidas contra el Covid tienen validez para el futbol. Los futbolistas deben cumplirlas y las autoridades del futbol hacerlas aplicas — estrictamente”.

En medio de un repunte de casos de Covid-19, la Liga Premier advirtió a los clubes que se impondrán sanciones por quebrantar las reglas.

Huddleston incluyó en su mensaje en Twitter una nota periodística sobre la carta que la Premier envió a los clubes y en la que se subraya que los jugadores deben evitar apretones de mano y abrazos, y que son “afortunados de poder seguir jugando”.

