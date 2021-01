LeBron James realiza apuesta mientras lanzaba un triple… ¡y la ganó!

LeBron James sigue haciendo las delicias de la NBA y esta vez sorprendió con el enceste de un triple donde se ganó ¡100 dólares!

En el juego ante los Houston Rockets "The King" se disponía a lanzar un triple pero justo cuando se estaba acomodando escuchó a su compañero Dennis Schroder lanzarle una apuesta de 100 dólares a que no lo metía.

James lanzó y antes de que el balón entrara a la red se volteó para mirar directamente a los ojos a Schroder en señal de que aceptaba la apuesta ¡y la bola entró!

"Le dije que apostara un Benjamin (Franklin) (billete de 100 dólares), así que disparó, se dio la vuelta y dijo: 'apueste', luego el tiro entró. Es simplemente legendario", declaró Schroder al final del partido.

"Acepté la apuesta mientras estaba lanzando el balón. Una apuesta no es oficial hasta que miras al otro a los ojos, así que tuve que hacerlo y pude ganar", dijo por su parte LeBron. Mira el video:

SCHRODER: "I told him to bet a Benjamin on it. He shot it, turned around & said, 'Bet.' Then it went in. It's just legendary."

LEBRON: "I took the bet while I was still shooting the ball. A bet isn't official until you look a man in the eye." pic.twitter.com/RvYZbaeYR3

