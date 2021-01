Andy Murray da positivo a Covid-19 y se perdería el Abierto de Australia

El Covid-19 sigue presentándose en el mundo deportivo. Esta ocasión fue Andy Murray el que dio positivo a coronavirus, noticia que entristeció a más de uno, pues peligra su participación en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.

Mediante un breve comunicado, el Abierto de Australia notificó el estado de salud del número 123 del mundo en el ranking de la ATP, dejando entrever que no participará el británico en la competencia, puesto que todos los deportistas deben llegar con 14 días de anticipación, para realizar su periodo de cuarentena, como medida preventiva para evitar posibles contagios.

"Andy Murray ha informado que ha dado positivo a Covid-19 y se está aislando en casa en el Reino Unido. Desafortunadamente, esto significa que no podrá unirse a los vuelos que llegan a Australia en los próximos días para pasar por el período de cuarentena con los otros jugadores", informaron.

"Los fanáticos de AO aman a Andy, y sabemos cuánto le encanta competir aquí en Melbourne y lo duro que ha trabajado para esta oportunidad", añadieron.

