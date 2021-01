Fernando Beltrán critica a la 'Chofis': "Le hace daño la gente que lo rodea"

Tras las polémicas declaraciones de Jesús Eduardo López sobre su paso en Chivas y sus compañeros, uno de sus socios en el mediocampo salió a criticarlo.

Fernando Beltrán, uno de los jóvenes promesa de Chivas arremetió contra la ‘Chofis’ López, a quién aseguró que la gente que lo rodea es la que le ha provocado mucho daño.

“Todo lo que se le hablaba y se le decía fue para verlo bien a él. Yo creo que lo que más daño le hace a Chofis es la gente que lo rodea. Al final demostró pero pudo ser mejor futbolista en Chivas si hubiera creído y trabajado para él, si hubiera confiado en el talento que tenía", dijo el ‘Nene’ en entrevista con Marca Claro.

Al igual, el mediocampista de 22 años arremetió contra su ex compañero tras su polémica salida del club rojiblanco.

“No me gustaría salir así de un club y más del equipo más grande de México. Lo que diga es cosa de él, la verdad. Creo que nos está echando culpas a jugadores y compañeros que él tuvo, que son trabajadores que siempre lo apoyaron y nunca lo dejaron solo".

“A mi no me gustaría salir de un club de la forma en que salió la 'Chofis'" ❗️EXCLUSIVA, Fernando Beltrán , jugador de @Chivas 📻102.5 FM

Por último, también dijo que si en algún momento sale de Chivas, siempre le estará agradecido con el club que le dio su primera oportunidad en Primera División.

“Yo jamás hablaría de un equipo que me dio la oportunidad y que al final me hizo cumplir mis sueños y que al final ya no estoy ahí por situaciones disciplinarias. Siempre estaría agradecido por la oportunidad que me dio; creo que Chofis debe de tener un poquito más de consciencia con todo lo que se le dio y apoyó, porque todos los técnicos que pasaron siempre le dieron una oportunidad”, aseguró.

A pesar de su juventud, Beltrán se ha convertido en una pieza clave en el planteamiento de Víctor Manuel Vucetich.

